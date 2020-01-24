6 قتلى في إطلاق نار ببلدة روت آم سي في ألمانيا
الجمعة 24/يناير/2020 - 03:13 م
هبه محمدطباعة
أفادت وسائل إعلام ألمانية بموقع «فوكاس أونلاين»، اليوم الجمعة، بإطلاق نار بقرية «روت آم سي» جنوب غرب ألمانيا.
وأعلن موقع «فوكاس أونلاين» أنه نتج عن تبادل إطلاق النار سقوط 6 قتلى بقرية «روت آم سي» جنوب غرب ألمانيا.
واعتقلت الشرطة الألمانية مشتبها به بعد عملية إطلاق النار في القرية، وتقوم الشرطة بعملية تأمين واسعة فيها، بعد إطلاق نار.
وأعلن موقع «فوكاس أونلاين» أنه نتج عن تبادل إطلاق النار سقوط 6 قتلى بقرية «روت آم سي» جنوب غرب ألمانيا.
واعتقلت الشرطة الألمانية مشتبها به بعد عملية إطلاق النار في القرية، وتقوم الشرطة بعملية تأمين واسعة فيها، بعد إطلاق نار.