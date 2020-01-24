ننشر اعترافات عصابة سرقة المواطنين في كمين وهمي بالزيتون

أدلى المتهمان بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة، اليوم الجمعة، باعترافهما في اتهامهما بسرقة مقاول والاستيلاء على أمواله في كمين وهمي بمنطقة الزيتون.وقال المتهمان في اعترافات تفصيلية أمام النيابة، إنها ليست المرة الأولى التي ينتحلان فيها صفة رجال شرطة، حيث ارتكبا العديد من الوقائع عن طريق قيام المتهم الأول ويُدعى "ع ع"، 42 سنة، لديه أحكام سابقة بانتحال صفة ضابط شرطة، وآخر يقوم بدور أمين شرطة ويُدعى "أ. أ"، 44 سنة، عاطل مسجل خطر.بينما يقوم المتهم الأول باستيقاف وتفتيش ضحاياه والاستيلاء على المبالغ المالية التي بحوزته ثم يقوم بإيهامه بتحريز المبالغ المالية داخل مظروف أبيض ويقومون بمغافلة المجني عليه والاستيلاء على المبالغ المالية واستبدالها بأوراق جرائد ووضعها داخل المظروف الأبيض، ثم يهرب المتهمان بواسطة سيارة ملاكي خاصة بزوجة المتهم الأول.كما استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه، والذي أكد صحة ما قام به المتهمون، وقام على الفور بعمل بلاغ، وعن طريق تفريغ الكاميرات وبتحديد أوصاف المتهمين وضبطهما، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد أحمد صبري، معاون مباحث قسم شرطة الزيتون ببلاغ من "م. ب"، 57 سنة، مقاول، بأنه حال سیره بشارع بن سندر، دائرة القسم، استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقریبیة"، یستقلان سیارة وقاما بإیهامه بأنهما من رجال شرطة، واصطحباه داخل السیارة المُشار إلیها واستولیا منه على مبلغ مالي 5 آلاف جنيه، 5 آلاف ريال سعودي.وبعمل التحريات، أمكن تحدید السیارة المستخدمة، وضبط المتهمين وبمواجهتهما بالتحریات، وما جاء بأقوال المجني علیه أیداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.