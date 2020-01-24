«حماية المستهلك» يطالب بالإعلان عن التخفيضات الحقيقية

أكدت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، رئيس الاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك، أن الوزارة قررت تبكير الأوكازيون الشتوي إلى يوم ٢٧ يناير الجاري بدلا من ١٥ فبراير المقبل تزامنا مع الانتهاء من فترة الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول والحصول على الإجازات بغرض تنشيط السوق المحلية.وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن بعض المحال التجارية تعلن عن تخفيضات كبيرة تصل إلى ٧٠٪ واصفة إياها بأنها تخفيضات غير واقعية وقد تكون علي بعض السلع التي بها عيوب وهذا ما نرفضه مطالبة بالإعلان عن التخفيضات الحقيقية لعدم تضليل المستهلك.وتابعت أنها تفضل أن تكون الخصومات تتراوح ما بين ١٠٪ إلي ١٥ ٪ بشرط أن تكون البضاعة سليمة ١٠٠٪ وتكون حقيقية وليست مضللة لأوكازيونات وهمية.وقالت إن المحال التي ترغب في الحصول على التراخيص للمشاركة في الاوكازيون تقدم الأسعار والخصومات على البضاعة من خلال كشوف تضم قائمة الأسعار وتلتزم بمنح المستهلك بفاتورة تحفظ حقوقه.