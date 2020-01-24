برلماني يطالب بإنهاء تجهيزات الفرع الدولي لجامعة القاهرة بـ6 أكتوبر

طالب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب، الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة بمساندة جامعة القاهرة لسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بإنشاء الفرع الدولى لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر.وتوقع أبوجاد في بيان له أصدره اليوم أن يكون الفرع الدولي لجامعة القاهرة واحدًا من أهم وأحدث المؤسسات التعليمية الجامعية العريقة، مشيدًا بالفكر المستنير للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لإنشاء هذا الفرع للجامعة والذى يُقام على مساحة 575 فدانًا، تضم المبنى الرئيسي الذي يشمل قبة الجامعة، بها إدارة البرامج والجامعة، كما يضم الفرع الدولي، مباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى.وقال النائب حسين أبوجاد إن وجود أول مبنى في مصر لدراسات بحوث الحيوان داخل الفرع الدولي لجامعة القاهرة سيكون له دوره الكبير في كل ما يتعلق من ملفات بحثية وعلمية لمواجهة جميع المشكلات المتعلقة بالثروة الحيوانية في مصر، مؤكدًا أن إنشاء منطقة الملاعب الرياضية على مساحة تقترب من 1800 متر مربع، والاستاد الرياضي الذى يسع 20 ألف متفرج، لإقامة منافسات دوري الجامعات سيكون له دوره ايضا في اكتشاف المواهب الرياضية من داخل جميع الجامعات المصرية من قلب الجامعة الأم جامعة القاهرة العريقة ليكونوا نواة لجميع الفرق والمنتخبات الوطنية المصرية في مختلف اللعبات ليتماشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.وأشاد أبوجاد بوجود منطقة رياضية ومنطقة ترفيهية بمساحة 100 فدان إضافة إلى مبنى لتسكين الطلاب والطالبات على مساحة تصل 2600 متر مربع ومجمعًا للمعامل على أحدث المواصفات العالمية، ومجمعًا للحضانات العلمية، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وكل ذلك سيكون له دوره وأثره الإيجابي لصالح تحديث الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمارات والمشروعات داخل مصر.