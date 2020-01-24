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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

محمود عباس: نأمل أن تعترف بريطانيا بدولة فلسطين

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:19 م
محمود عباس
محمود عباس
مروة عنبر
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أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، عن أمله بأن تعترف بريطانيا قريبا بدولة فلسطين.

وقال الرئيس عباس: "أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، لأننا سمعنا أن البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن يحصل ذلك".

جاءت تصريحات الرئيس عباس خلال استقباله، اليوم الجمعة، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم، حيث شكره على هذه الزيارة وتمنى له زيارة أخرى في عيد الميلاد المقبل.

وتابع الرئيس عباس: "نرحب بولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في فلسطين، يسعدنا جدا أن نستقبلك هنا في المدينة المقدسة، مولد سيدنا المسيح مدينة بيت لحم، مدينة التعايش الإسلامي المسيحي".

وأعرب الرئيس عباس عن شكره للمملكة المتحدة على مساعدتها في بناء مؤسسات الدولة، وأيضا مساعداتها المقدمة لوكالة الأونروا، كما شكر بريطانيا لقبولها حل الدولتين ورفضها ما تسمى صفقة القرن.

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