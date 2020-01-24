تمديد المهلة لتفعيل فض النزاعات مع إيران بشأن الاتفاق النووي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد الإطار الزمني لتفعيل آلية فض النزاعات مع إيران بشأن الاتفاق النووي.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قوله الاثنين الماضي، إن طهران تنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي، إذا أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن إيران ما زالت تحترم الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، رغم تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.وأفاد موسوي في مؤتمر صحفي تلفزيوني أسبوعي بأن "طهران ما زالت في الاتفاق النووي، مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة".وأضاف المسؤول الإيراني: "استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وتأتي تصريحات الموسوي بعد يوم من إعلان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الأحد، أن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حال اتخاذ أي إجراءات "غير عادلة".