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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقارير عالمية تشيد بمصر كقبلة سياحية وتروج لبعض مقاصدها

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:15 م
جريدة الدستور
هدير سند
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قالت مجلة Face2face Africa المختصة بالشؤون الأفريقية، إن مصر تعد من أكثر البلاد الأفريقية عراقة وغنى من حيث التاريخ والحضارة، مشيرة إلى أنها تعد من أكثر دول شمال أفريقيا من جهة إقبال السياح على زيارتها من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمال مواقعها التاريخية الأصيلة.

ورأت المجلة أن أجمل ما يميز مصر هو التجول في شوارع القاهرة ليلا والاستمتاع بجمال جوها والقيام برحلة في إحدى مراكب نهر النيل مع الاستماع إلى الموسيقى المصرية الأصيلة إلى جانب ممارسة العديد من الأنشطة الليلية المختلفة، وخصت بالذكر منها ما يلي:

زيارة الأهرامات ليلا، وهي مضاءة بتقنية الضوء العالمية، مع تجربة عرض الصوت والضوء للاستماع إلى معلومات حول تاريخ مصر القديم وقصة بناء الأهرامات الثلاثة، وتناول فنجان من القهوة المصرية في احدى مقاهي القاهرة بعد منتصف الليل حيث تظل المقاهي والمحال مفتوحة، والتجول في مراكز التسوق الكبيرة في العاصمة حيث يوجد كل شىء بسعر معقول وبجودة عالية.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة "أمستردام نيوز" إن السفر إلى مصر يعد "مغامرة رائعة لا تضاهي أروع القصص الخيالية في العالم" وأن تاريخ مصر القديم "لديه سحر خاص وأسراره لا تنتهي"، ولفتت لقرائها إلى أن مصر لا يكفيها زيارة واحدة حتى تقوم باكتشافها، خصوصا مع قرب إفتتاح المتحف المصري الكبير، فـ"لديك مبرر كبير للعودة إليها مرة أخرى".

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