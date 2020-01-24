محمد صادق يوقع «إذما» بمعرض الكتاب (صور)

وقع الكاتب محمد صادق، روايته الجديدة "إذما"، بمعرض الكتاب وسط حضور جماهيري كبير، والتي صدرت عن دار الرواق في 367 صفحة من القطع المتوسط.ومن أجواء الرواية "سنبدأ اللعبة يا عيسى معًا، أمامك تسعة أوامر وتسعة كنوز حتى تجدني في عيد ميلاد عيسى السادس والثلاثين وبعد محاربة مستميتة مع الحياة أدت لهزيمته هزيمة نكراء".يذكر أن محمد صادق روائي مصري شاب من مواليد القاهرة ١٩٨٧، صدرت له خمسة أعمال روائية تصدرت قوائم الأكثر مبيعًا، ومن أشهرها رواية هيبتا التي تحولت إلى فيلم سينمائي يحمل الاسم نفسه، من إخراج هادي الباجوري، كما يتم تحويل روايته "أنت" إلى عمل درامي، كما أنه يعكف على كتابة الجزء الثاني من هيبتا ومتوقع صدوره آخر العام الجاري، وتعتبر "إذما" سادس أعماله الروائية.وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضاً لنشر 8 عناوين لجمال حمدان، منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة، وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.