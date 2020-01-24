ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها بصورة من كواليس «نحب تانى ليه»

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "نحب تاني ليه" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.وظهرت ياسمين عبدالعزيز بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا من اللون الأسود، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، وأحمر شفاه أبرز جمالها، وكانت رفقة الفنان كريم فهمي، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.مسلسل "نحب تاني ليه" بطولة: ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عزالعرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.