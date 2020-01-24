الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

طالبت الصين جميع وكالات السفر بتعليق الجولات المحلية والدولية، في إطار جهودها لاحتواء تفشي سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، الذي تسبب في 26 حالة وفاة وإصابة اكثر من 876 بالعدوي.وأمرت وزارة الثقافة والسياحة وكالات السفر، وشركات السياحة، بوقف برامج السفر اعتبارا من اليوم الجمعة، ويأتي هذا الإجراء في بداية عطلات العام القمري الجديد، التي تشهد سفر ملايين الصينيين داخل البلاد وإلى الخارج.وتتخذ الصين إجراءات استثنائية حيث تحاول الحد من انتشار الفيروس، الذي يخشى البعض أن يتسبب بأضرار تماثل التي نتجت عن متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، وستمثل هذه الخطوة ضربة قوية لصناعة السياحة.يشار إلى أن السياح الصينيين يشكلون أكبر عدد من للمسافرين إلى الخارج على مستوى العالم، وأنفقوا 130 مليار دولار في الخارج عام 2018.