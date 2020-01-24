رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:08 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
طالبت الصين جميع وكالات السفر بتعليق الجولات المحلية والدولية، في إطار جهودها لاحتواء تفشي سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، الذي تسبب في 26 حالة وفاة وإصابة اكثر من 876 بالعدوي.

وأمرت وزارة الثقافة والسياحة وكالات السفر، وشركات السياحة، بوقف برامج السفر اعتبارا من اليوم الجمعة، ويأتي هذا الإجراء في بداية عطلات العام القمري الجديد، التي تشهد سفر ملايين الصينيين داخل البلاد وإلى الخارج.

وتتخذ الصين إجراءات استثنائية حيث تحاول الحد من انتشار الفيروس، الذي يخشى البعض أن يتسبب بأضرار تماثل التي نتجت عن متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، وستمثل هذه الخطوة ضربة قوية لصناعة السياحة.

يشار إلى أن السياح الصينيين يشكلون أكبر عدد من للمسافرين إلى الخارج على مستوى العالم، وأنفقوا 130 مليار دولار في الخارج عام 2018.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسباب والوقاية.. سر مرض غامض أرعب الصينين

أمريكا تحذر مواطنيها في الصين من الالتهاب الرئوي

اكتشاف 4 إصابات بالالتهاب الرئوى بسبب تفشى فيروس كورونا بالصين

دول أوروبية تحذر من السفر إلى الصين لإصابة المئات بـ«سارس»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة دمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

حقيقة دمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

منوعات

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

بريطانيا تطبق عددا من الخطط الوقائية تحسبا لـ «كورونا»

«كورونا» يحبس الصينيين في المنزل 14 يومًا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كتابها «نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»