بعد التحرش بهن.. وزيرة التضامن تزور فتيات بدار أيتام

زارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دار أيتام «أخوين» بمصر الجديدة، للاطمئنان على الفتيات بالدار، أمس الخميس، بصورة مفاجئة، بعد حادث تحرش رئيس مجلس إدارة الجمعية بهن.وأكدت وزارة التضامن، أن عددا من الفتيات بدار رعاية "أخوين"، تعرضن للتحرش من قبل رئيس مجلس إدارة الدار بعد وفاة المشرفة عليهن، الأمر الذى دفع البنات إلى نشر إغاثة لرئاسة الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.وفتح فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحقيق مع إدارة الجمعية وسماع أقوال الأيتام وتوثيقها كتابيا، ومن خلال تسجيل مقاطع فيديو لشهادة الأطفال فيما يخص وقائع التحرش اللفظي والجنسي الذي قام به رئيس مجلس إدارة الجمعية المتحرش جنسيا بالأطفال.كما أخذ الفريق، تعهدا على رئيس مجلس الإدارة المتحرش، بعدم دخول الجمعية لحين الانتهاء من التحقيقات.