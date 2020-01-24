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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

القومي للمرأة: لابد من تشجيع الإنتاج المشترك الإفريقي

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:05 م
القومي للمرأة
القومي للمرأة
محمد الشريف
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استقبل المجلس القومي للمرأة عددًا من الإعلاميين الأفارقة الذين زاروا مصر لحضور الدورة التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بعنوان "الإعلام والتعاون الإفريقي" خلال الفترة 20-30 يناير 2020، وهدفت الزيارة إلى إلقاء الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع المرأة على كافة الأصعدة.

رحبت الدكتورة منى الحديدي عضوة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بالسادة الحضور، مشيرة إلى الدور البارز الذي قامت به مصر في النهوض بملف المرأة، موضحة أن المرأة المصرية على مدار العصور كانت مصدرًا للعطاء والتضحية والتنمية.

وأوضحت أن المرأة المصرية تحظى بدعم كبير للغاية من قبل القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو المدافع الأول عن المرأة، وتولت المرأة مناصب قيادية عديدة لم تصل إليها من قبل، فهي تقود ملفات عديدة وهامة في الحكومة المصرية، بالإضافة إلي كونها مستشارة السيد الرئيس للأمن القومي.

وذكرت أن المجلس القومي للمرأة يضم لجنة للإعلام ضمن لجانه الدائمة، وهي تضم خبراء إعلاميين في مختلف المجالات الإعلامية، وتسعى اللجنة إلى استخدامها لنشر الأفكار الإيجابية الداعمة لجهود المجلس والتوعية بكافة المجالات من خلال الاستعانة بالعديد من الحملات الإعلامية، والتي يستخدم فيها الأشكال الفنية والتفاعلية المختلفة.

ودعت الإعلاميين الأفارقة إلى أن يطبقوا في بلادهم ميثاقًا إعلاميًا، ينظم تناول الإعلام للدور المرأة، والعمل على تعميق الصلة بين المؤسسات الإعلامية في دولنا العربية؛ لأن هناك قضايا واحدة لابد من معالجتها، مثل الزواج المبكر، وختان الإناث، الاهتمام بأوضاع المرأة في كل مراحلها السنية.

وفي الختام، لفتت إلى أنه لابد من تشجيع الإنتاج المشترك الإفريقي، فيما يعرف بصحيفة المواطن، والسعي إلى وجود شراكة في الدفاع عن حقوق المرأة على كافة المستويات، مشيرة إلى أن النهوض بوضع المرأة لن يتم بجهود حكومية فقط، ولكن بجهود كافة المؤسسات العاملة في الدولة.

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