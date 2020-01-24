الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.وقال طارق جاسرفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية في جنيف: "التركيز لا ينصب بشدة على الأعداد، التي نعلم أنها سترتفع"، مضيفًا: "من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن مدى شراسة الفيروس".وأضاف أن منظمة الصحة قد تدرس مع شبكة خبرائها، استخدام علاجات ولقاحات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، الناتجة عن إحدى سلالات فيروس كورونا، كعلاج محتمل للسلالة الجديدة من الفيروس.وأعلنت السلطات الصحية الصينية عن وفاة 26 حالة بسبب فيروس "كورونا" الجديد وإصابة 830 شخصًا.