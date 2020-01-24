«صبايا مخدة الكحل» يعود لمسرح الطليعة بعد 22 عامًا

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"، مساء أمس الخميس على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور بالعتبة، بحضور الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، والفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، وغيرهم من المسرحيين وسط إقبال جماهيري كبير.والعرض من بطولة سميرة عبد العزيز، وشهيرة كمال، ورشا سامي، ولمياء حميدو، ونجلاء يونس، وحربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور وأزياء نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر رمزي، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبدالفتاح.جدير بالذكر أن عرض "صبايا مخدة الكحل" هو اعادة انتاج لعرض "مخدة الكحل" ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، والذي تم تقديمه أول مرة عام ١٩٩٨ على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل اعادة " ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة، والتي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.وكان العرض قد شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، وهو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث أعيد إنتاج عرض "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبدالمنعم، وذلك عام ٢٠١٨.