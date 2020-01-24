انفجار في هيوستن جنوبي الولايات المتحدة

أعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، عن انفجار كبير في مدينة هيوستن جنوبي الولايات المتحدة.وأضافت وسائل إعلام أميركية أن عدد المصابين فى الحادث، الذي وقع بأحد المباني الصناعية في هيوستن الأميركية، شخص واحد.وحذرت الشرطة الأميركية السائقين بضرورة تجنب موقع الانفجار في هيوستن بأحد المباني الصناعية.ولم تعلن السلطات الأمريكية عن سبب الانفجار.