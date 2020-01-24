إطلاق اسم الشهيد محمد صلاح على مدرسة بالجيزة

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد الرائد محمد صلاح الدين شلبي صلاح الدين على مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية المشتركة بشارع الهرم، وذلك بالتزامن مع أعياد الشرطة المصرية.وصرح "راشد" بأنه يتم إطلاق أسماء الشهداء من الشرطة المصرية، والقوات المسلحة على المدارس والشوارع والميادين تقديرا لهؤلاء الأبطال لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه، ويُعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.ودعا المحافظ بالاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن والوقوف أمام أي عدو أو أي مخططات هدامة، وجاء قرار محافظ الجيزة بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.وكان محافظ الجيزة قد أطلق كذلك منذ أيام اسم الشهيد اللواء عصام عيسى أحمد الخولي على مدرسة الحي الثالث الرسمية لغات بمدينة الشيخ زايد، حيث تحرص محافظة الجيزة على إطلاق أسماء الشهداء دواما تخليدًا لهم.