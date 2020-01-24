انخفاض فاتورة استيراد الوقود الشهرية لـ400 مليون دولار

كشف مصدر مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية عن أنَّ فاتورة استيراد الوقود الشهرية انخفضت إلى أكثر من 25% خلال عام، إذ تستورد مصر حاليًا نحو 20% فقط من إجمالي حجم الاستهلاك، وذلك لتغطية جميع احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» أنَّ فاتورة استيراد الوقود الشهرية تصل حاليًا من 400 إلى 500 مليون دولار، بينما وصلت في عام 2019 إلى نحو 800 مليون دولار في بعض الأوقات.ويتم تقييم فاتورة الاستيراد بناءً على أسعار خام «برنت»، وكذلك سعر صرف الدولار، ومتوسط الاستهلاك المحلي، مع متوسط فاتورة الاستيراد الشهرية.وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، أنَّ مصر ستكتفي ذاتيًا من الزيت الخام خلال 4 سنوات على الأكثر، من خلال الاكتشافات الجديدة وتنمية الحقول والاستثمارات التي سيتم ضخها بالصحراء الغربية وخليج السويس، من خلال العمل بأحدث النظم التكنولوجية فى العالم مع تغيير الأنماط والفكر.