لجنة هندسية تفحص عقار روض الفرج المُنهار

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة هندسية من جامعة القاهرة وحي روض الفرج؛ لمعاينة العقار الذي تعرض للانهيار في روض الفرج، لإعداد تقرير مفصل بالأسباب.كما أمرت النيابة بإخلاء العقارات المجاورة لحين الانتهاء من معاينتها والتأكد من سلامتها وهل تأثرت بالانهيار من عدمه، كما كلفت الحي بتوفير أماكن إيواء للأسر.وتبين أن العقار الذي تعرض للانهيار مكون من 3 طوابق، وصدر له في وقت سابق، أمر إزالة إلا أن صاحبه أجرى إصلاحات للأعمدة ولم يعتد بقرار الحي.وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وأمر اللواء أسامة فاروق، مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال رجال الحماية لمكان الواقعة.وبالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.