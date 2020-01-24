بعد تهديده لأوروبا.. أردوغان يواصل ابتزاز المجتمع الدولي

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنبرته التهديدية من جديد، ولكن هذه المرة بالفوضى، إن لم يتم الامتثال لطلباته في ليبيا، وتعد هذه المرة الثانية التي يهدد فيها أردوغان المجتمع الدولي وكانت المرة الأولى عندما حذر أوروبا من عدم دعم عملياته في ليبيا وإلا سينتشر الإرهاب على طول السواحل الجنوبية للقارة.وأكد أردوغان أنه في حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا، سيكون هناك حالة فوضى تؤثر على كافة دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وذلك على هامش لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إسطنبول، وشدد على استمرار دعمه لحكومة فايز السراج.وتأتي زيارة ميركل لإسطنبول من أجل إجراء مباحثات مع أردوغان حول ملفات الهجرة بعد أن هددت تركيا مرارًا وتكرارًا بفتح أبواب أوروبا أمام 3.6 مليون لاجئ سوري، وتحاول ميركل معرفة مستقبل اتفاقية الهجرة في ظل تهديدات أردوغان المستمرة.ووافق الاتحاد الأوروبي في عام 2016 على منح تركيا ما يصل إلى 6 مليارات يورو لمساعدتها على إيواء اللاجئين السوريين وغير ذلك من الحوافز لإقناع الحكومة في أنقرة بوقف المهاجرين، لكن أردوغان كثيرا ما يتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بجانبه من الاتفاق، وهدد في الماضي بـ"فتح البوابات" أمام المهاجرين للمغادرة إلى أوروبا.