انطلاق عرض فيلم «الفارس والأميرة» 29 يناير

ينطلق عرض فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" للنجم محمد هنيدى، يوم 29 يناير الجاري فى عدد كبير من السينمات، ويشارك فيه النجوم مدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبدالرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.وأحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب، وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر.فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر"، الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا، وخلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.