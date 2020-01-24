طقس غير مُستقر بكفر الشيخ.. ورفع درجة الاستعداد بالمحافظة

تشهد محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، موجة من الطقس غير المُستقر، وسجلت درجات الحرارة 16 درجة مئوية، بينما سجلت سرعة الرياح 26 كم فى الساعة.و أعطى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، لرؤساء المراكز والمدن، ورؤساء القرى، والأحياء، برفع درجة الاستعداد القصوى، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، لمتابعة أى تغيرات مناخية، والآثار الناتجة عنها بالمراكز والمدن.كما انتظمت حركة الملاحة فى ميناء البرلس البحرى، وخرجت عشرات المراكب فى رحلات صيد، منذ الصباح الباكر، وجرى تقديم الدعم اللازم من تزويد بالوقود، والثلج، وأعمال الصيانة، والتفتيش على كافة المراكب من قبل السلطات الأمنية المُختصة.وكثفت إدارة مرور كفر الشيخ من تواجدها على الطريق الدولى الساحلى، ومداخل ومخارج المحافظة الرئيسية، وبعض الطرق الهامة المُؤدية إلى المراكز والمدن لتأمين حركة السيارات، والتحذير من السرعة الزائدة، خاصةً على الطرق السريعة حفاظًا على أرواح المواطنين.