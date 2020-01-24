سنة أولى معرض.. مدرس بصحبة طلابه لزيارة الكتب (فيديو)

حرص أحد المدرسين على اصطحاب عدد من تلاميذه لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من أجل حثهم على القراءة، خصوصا أنها السنة الأولى لزيارة أكثرهم إلى المعرض.وقال حمادة علوش، أستاذ لغة أجنبية بإحدى مدارس محافظة القليوبية، إنه يأتي للمعرض منذ ما يقرب من ١٥ عاما، وقرر أن يصطحب طلابه للمعرض من أجل ترغيبهم في القراءة، لافتا إلى أن الثقافة بمثابة بذرة لابد من زرعها في الأطفال خاصة في فترة المراهقة.وعن الأطفال وزيارتهم الأولي للمعرض، قال محمد حلمي، ١٤ عاما، إنها هي الزيارة الأولى له في معرض الكتاب، مؤكدا رغبته في تجربة تصفح الكتب والتعرف على ثقافات جديدة خاصة المتعلقة بالشعر، كما أنه لم يتردد في فكرة القدوم على المعرض، معلقا: "عمري ما قرأت، بيقولوا إنها حلوة".ومن جانبه، ذكر مصطفى محمد، البالغ من العمر ١٢ عاما: «القراءة أول حاجة بتعرفنا معلومات كتيرة ومفيدة في المذاكرة»، قائلا إنه جاء ليشتري عددا من الكتب.وأفاد مؤمن محمد، بأنه جاء إلى المعرض بغرض الاستفادة ومعرفة معلومات مختلفة، موضحا أن أشترى كتاب الرجل الخفي للكاتب "جمال الغيطاني"، وسيقوم بجولة لشراء بعض الكتب الأخرى.وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.