التعليم: إجازة نصف العام تستمر لمدة أسبوعين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2019-2020، والتي تبدأ من غد السبت 25 يناير 2020.ووفقًا للخطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين فقط، بحيث تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020.الجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019-2020، بدأ يوم 11 سبتمبر 2019.