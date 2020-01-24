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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التعليم: إجازة نصف العام تستمر لمدة أسبوعين

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:59 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2019-2020، والتي تبدأ من غد السبت 25 يناير 2020.

ووفقًا للخطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين فقط، بحيث تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020.

الجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019-2020، بدأ يوم 11 سبتمبر 2019.

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