لافروف: الجيش السوري استعاد سيطرته على معظم المناطق الحدودية مع تركيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الجيش السوري استعاد سيطرته على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق.وأكد "لافروف" خلال لقاء جمعه مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الجمعة، أن الوضع يتحسن على أرض الواقع، لافتا إلى أن المنطقة التي يسيطر عليها الإرهابيون تتقلص، مشيرًا إلى أن العمل مستمر للتغلب على فلول الجماعات الإرهابية في كل من منطقة إدلب وشمال شرق سوريا.كما اتهم وزير الخارجية الروسي الجماعات الإرهابية بإعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والاستحواذ عليها عند إدخالها.من جانبه صرح "بيدرسون" بأن 50% من السوريين بعيدون عن منازلهم، لافتا إلى أنه سيبحث جميع القضايا مع السلطات السورية لدى وصوله إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل.