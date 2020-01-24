«سميثسونيان» تضع «المصري الكبير» على رأس أهم 10 متاحف بالعالم

قالت مجلة "سميثسونيان" Smithsonian Magazine، وهي مجلة أمريكية تصدر عن مؤسسة "سميثسونيان" التعليمية، وتختص بشئون الطبيعة والتاريخ وعلوم الآثار والفنون، إن افتتاح المتحف الكبير في مصر يعد من أبرز الأحداث المنتظر وقوعها في العام الجاري.وتصدر المتحف المصري الكبير قائمة أعدتها المجلة لأهم وأبرز 10 متاحف من المقرر عرضها أو افتتاحها في عام 2020، حيث سيقوم متحف "سميثسونيان" الأمريكي للفنون بطرح واستضافة مجموعة رائعة من المعارض والمتاحف هذا العام، تشمل القائمة معارض أزياء إسلامية، ومعارض صور فنية إلى جانب معارض تشرح تاريخ المرأة في مجال الاختراعات.وصنفت المجلة عام 2020 بأنه عام افتتاح المعارض والمتاحف التي "طال انتظارها" والتي "ستقدم لزوارها سلسلة رائعة وجديدة من اللمسات التنويرية والترفيهية"، على حد وصفها، ووضعت على رأس قائمة تلك المتاحف المتحف المصري الكبير بالجيزة.ورأت المجلة الأمريكية أن المتحف المصري الكبير من المتوقع أن يكون "المتحف الأثري الأكبر على كوكب الأرض مثيرًا للإعجاب من الداخل والخارج على حد سواء"، مشيرا إلى أنه إذا سارت الأمور وفق ما تم التخطيط له حتى إفتتاح المتحف، فأن عام 2020 سيكون هو عام المصريين في النهاية.ووصفت المجلة المتحف بأنه تم بناؤه على هضبة صحراوية كبيرة بين القاهرة وأهرامات الجيزة، بواجهة حجرية شفافة طولها 2000 قدم وتمثال هائل لرمسيس الثاني في مدخل المتحف "يقوم بإلقاء التحية على كل من يتقدم لزيارته".وأضافت أن المتحف يتكون من مجموعة من الحدائق وصالة سينما ثلاثية الأبعاد ومتحف للأطفال، ويضم أكثر من 100000 قطعة أثرية تعرض التاريخ المصري من ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا، إلى جانب أنه سيكون المكان الذي يضم إليه أكثر من 5000 قطعة مع استمرار أعمال التنقيب في مقبرة الملك توت عنخ آمون