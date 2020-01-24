الصحة: يجب ربط علاج الإدمان بتوفير فرص عمل للمتعافى

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة ربط علاج الإدمان بتوفير فرص عمل للمتعافي، وتشجيع المجتمع المدني ورجال الأعمال لتدريب وتأهيل هؤلاء للانخراط فى سوق العمل، داعية مؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون مع وزارة الصحة لوضع خطة لتنفيذ الفكرة.كشفت "زايد" عن خطة الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر، مؤكدة أن القضية الزيادة السكانية لا ترتبط فقط بتنظيم الأسرة، بل تمتد إلى الخصائص السكانية، مشيرة إلى أن هناك تغطية كبيرة لوسائل تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، كما يتم إيفاد قوافل تنظيم الأسرة إلى النجوع والقرى بمختلف المحافظات، لكن تبقى أهمية التوعية بخطورة هذه القضية وانعكاساتها على الصحة العامة.وفي الختام، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى تراجع معدلات النمو السكاني، وانخفاض عدد أفراد الأسرة المصرية، داعية إلى أهمية تحسين الخصائص السكانية خاصة شريحة الشباب التي تمثل 65% من عدد سكان مصر.