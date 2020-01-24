خبير أمني: مواجهة الإرهاب عملية تكاملية بين الأمن والشعب

قال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مواجهة الإرهاب واجب على رجال الأمن، حيث إن أحد مهامهم الأساسية هى مواجهة عنف تلك الجماعات، منوها بأن مواجهة الإرهاب ليست عملية أمنية فقط بل هى عملية تكاملية بين كل أفراد الشعب والأمن.وأضاف عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الإرهاب عملية عنف منظمة ومتصلة يقوم بها عناصر ضد مصالح الدولة، مستهدفين اجهاض مسيرة التنمية بالدولة والتأثير على حياة الناس.وأوضح اللواء زكي، أن احتفالية عيد الشرطة تأتي تعبيرا عن التلاحم القوي، بين أفراد الشعب المصري مهما كانت طوائفهم، لافتا إلى أن بشائر الخير في مصر بدأت تظهر في العديد من المجالات.