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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«بعد فشله فى مصر».. مخططات أردوغان لتمكين الإخوان فى ليبيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:40 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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كشف معهد "جيتستون" الأمريكى، تفاصيل خطة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لتمكين الإخوان في ليبيا.

استغلال أردوغان الحرب الأهلية في ليبيا

وقال المعهد في تقريره إن القلق الآن هو أن أردوغان سيستغل فشل الوسطاء الدوليين فى إنهاء القتال لتكثيف دعمه للحرب الأهلية في ليبيا، وبالتالي تعزيز موقف الميليشيات المتطرفة العديدة التى تدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وتابع: أن أردوغان يعد من أكبر الداعمين لجماعة الإخوان، عندما تولت الحكم في مصر، وهناك قلق دولى متزايد وخصوصًا فى أوروبا أن يسعى أردوغان لتنفيذ نفس المخطط فى ليبيا بعد فشله في مصر.

وأضاف أن قرار أردوغان بالتدخل عسكريًا في النزاع الليبى لا يثير فقط احتمال دخول الصراع مرحلة جديدة وأكثر خطورة، إلا أنه يقدم دفعة كبيرة للميليشيات المتطرفة والمرتبطة بالإخوان التي تتنافس للسيطرة على البلاد وتشكيل حكومة على غرار الإخوان في طرابلس.


مبررات واهية للتدخل العسكرى

وأشار إلى أن مبررات أردوغان لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، التي تحظى بدعم البرلمان التركي، هو تقديم الدعم لرئيس الوزراء فايز السراج، في ظل مواجهته ضغوطًا كبيرة نتيجة فقدانه العديد من الأراضي لصالح المشير خليفة حفتر المدعوم من كل القوى الإقليمية والعربية وروسيا، ويسعى الآن للسيطرة على العاصمة آخر معاقل الوفاق.

وقال التقرير: لقد تجلت قوة موقع حفتر بشكل بياني في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما سيطرت قواته على منشآت إنتاج النفط الحيوية في ليبيا الموجودة على مشارف طرابلس.


أذرع أردوغان الإخوانية في ليبيا

وازداد الدعم الإقليمي لحفتر، لأن أحد الأهداف الرئيسية لحملته العسكرية هو منع البلاد من الوقوع في أيدي الميليشيات الإسلامية التي انضمت إلى حكومة الوفاق، والعديد من هذه الجماعات لها صلات مع جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة التي سيطرت لفترة قصيرة- ومأساوية- على مصر.

من بين الجماعات الإخوانية التي تدعم حكومة الوفاق، حزب الوطن الذي يرأسه عبدالحكيم بلحاج، الرئيس السابق لمجلس طرابلس العسكري، وكان بلحاج، أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة (LIFG)، وهي منظمة شنت حملة مبدئية للإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

تم ربط LIFG بهجوم مانشستر أرينا الإرهابى في مايو 2017، والذي أسفر عن مقتل 23 شخصًا خلال حفل موسيقي قدمته المغنية الأمريكية أريانا جراندي.

تم إدراج بلحاج على قائمة الإرهابيين الذين وضعتهم المملكة العربية السعودية في بداية النزاع الدبلوماسي بين الرياض وقطر في عام 2017.

وأكد المعهد في تقريره أن انخراط تركيا المتعمق في النزاع الليبي يحتاج إلى النظر إليه بقلق عميق، في ظل غياب أي مبادرة دولية جادة لإنهاء القتال، لأن النتيجة الأكثر ترجيحًا لتدخل تركيا يمكن أن تتمثل في إنشاء نظام متطرف آخر على شواطئ البحر المتوسط.

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