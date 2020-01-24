حماس: الاعتقالات لم تمنع مشاركة الفلسطينيين في الفجر العظيم

أكد المتحدث الإعلامى باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين في مدينة القدس، فشلت في منع المشاركة الواسعة في الفجر العظيم.وقدم قاسم التحية من خلال منشور له على صفحة التواصل الاجتماعى، فيس بوك، لأهالي القدس الذين يدافعون عن هوية المسجد الأقصى برغم الاعتقال والإبعاد والتنكيل الذي تمارسه شرطة الاحتلال.وأكد قاسم أن صراع الشعب الفلسطيني سيتواصل على هوية هذه المدينة إلى أن ينتزع حريتها من براثن المحتل الصهيوني.