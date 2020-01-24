رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برهم: العراقيون مصرون على إقامة دولة معبرة عن إرادتهم

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:32 م
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، إن الشعب العراقي مُصِرٌ على إقامة دولة معبرة عن إرادتهم بعيدا عن الإملاءات الخارجية، وتكون دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة وخادمة لشعبها.

وأوضح "صالح" أن مطالب العراقيين ليس إلا بدولة تحميهم وتعيش في أمن وسلام مع جيرانها، وفقًا لفضائية "الحدث".

وشهدت ساحات الاعتصام العراقية عددًا من التظاهرات طالبت بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.

وباتت مسألة وجود القوات الأميركية مطروحة على أجندة السياسيين في العراق، إذ طالب بعضهم بخروجها وأقر البرلمان قرارا غير يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من العراق، ولقي القرار دعما من رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

منذ حوالي 20 ساعة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

منذ يومين

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

منذ حوالي 20 ساعة

الخشت: صرف 500 جنيه للأساتذة والعاملين بجامعة القاهرة

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

حقيقة دمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

منوعات

بريطانيا تطبق عددا من الخطط الوقائية تحسبا لـ «كورونا»

«كورونا» يحبس الصينيين في المنزل 14 يومًا

أمريكا ترفع مستوى تحذير رعاياها للدرجة الرابعة

فيروس كورونا يرفع حالة الطوارئ في شنجهاي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كتابها «نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»