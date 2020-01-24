برهم: العراقيون مصرون على إقامة دولة معبرة عن إرادتهم

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، إن الشعب العراقي مُصِرٌ على إقامة دولة معبرة عن إرادتهم بعيدا عن الإملاءات الخارجية، وتكون دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة وخادمة لشعبها.وأوضح "صالح" أن مطالب العراقيين ليس إلا بدولة تحميهم وتعيش في أمن وسلام مع جيرانها، وفقًا لفضائية "الحدث".وشهدت ساحات الاعتصام العراقية عددًا من التظاهرات طالبت بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.وباتت مسألة وجود القوات الأميركية مطروحة على أجندة السياسيين في العراق، إذ طالب بعضهم بخروجها وأقر البرلمان قرارا غير يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من العراق، ولقي القرار دعما من رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي.