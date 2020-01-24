أوبك تدرس الإبقاء على تخفيضات النفط حتى نهاية العام

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن مصدر في أوبك قوله اليوم الجمعة، إن المنظمة تبحث تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام، إذ أن الأسواق ما زالت تبدو في وضع نزولي، لكن المناقشات تظل في مرحلة مبكرة.وذكر المصدر، أنه من المقرر أن تجتمع المنظمة التي تُضم مُصدرين للنفط في مارس، لكنها ربما تجتمع أيضا في يونيو لاتخاذ قرار بشأن السياسة.وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو، أن معدلات الطلب العالمية على المعدن الأسود لا تزال قوية، وربما تفاجأ الأسواق هذا العام باتخاذها اتجاهًا صعوديًا على غير المتوقع، وذلك نتيجة هدوء التوترات التجارية على مستوى العالم.وقال باركيندو، في مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي) نيوز الأمريكية بثتها على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت: "ما نراه حتى الآن يعزز احتمالية صعود محتمل للطلب العالمي على النفط، وذلك من شأنه أن يؤثر على ميزان العرض والطلب على مدار العام الجاري، كما أننا نأمل في أن تتم معالجة التحديات التي نواجهها على صعيد التجارة العالمية".وأضاف: "يظل هدفنا مُنصبًا على استقرار أسعار النفط خلال الربعين الأول والثاني من 2020، لذلك جاء قرار أعضاء المنظمة والمنتجين الآخرين بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، بهدف تجنب أى اختلالات قد تحدث في ميزان العرض والطلب خلال الأشهر الأولى من العام".