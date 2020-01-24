رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أوبك تدرس الإبقاء على تخفيضات النفط حتى نهاية العام

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:31 م
أوبك
أوبك
وكالات
طباعة
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن مصدر في أوبك قوله اليوم الجمعة، إن المنظمة تبحث تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام، إذ أن الأسواق ما زالت تبدو في وضع نزولي، لكن المناقشات تظل في مرحلة مبكرة.

وذكر المصدر، أنه من المقرر أن تجتمع المنظمة التي تُضم مُصدرين للنفط في مارس، لكنها ربما تجتمع أيضا في يونيو لاتخاذ قرار بشأن السياسة.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو، أن معدلات الطلب العالمية على المعدن الأسود لا تزال قوية، وربما تفاجأ الأسواق هذا العام باتخاذها اتجاهًا صعوديًا على غير المتوقع، وذلك نتيجة هدوء التوترات التجارية على مستوى العالم.

وقال باركيندو، في مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي) نيوز الأمريكية بثتها على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت: "ما نراه حتى الآن يعزز احتمالية صعود محتمل للطلب العالمي على النفط، وذلك من شأنه أن يؤثر على ميزان العرض والطلب على مدار العام الجاري، كما أننا نأمل في أن تتم معالجة التحديات التي نواجهها على صعيد التجارة العالمية".

وأضاف: "يظل هدفنا مُنصبًا على استقرار أسعار النفط خلال الربعين الأول والثاني من 2020، لذلك جاء قرار أعضاء المنظمة والمنتجين الآخرين بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، بهدف تجنب أى اختلالات قد تحدث في ميزان العرض والطلب خلال الأشهر الأولى من العام".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق يدعو لعدم تعديل اتفاق خفض إنتاج "أوبك"

مؤتمر فيينا.. محددات محورية حاكمة لمستقبل أسعار النفط

بلومبرج: اتفاق سعودي روسي على تمديد خفض إنتاج النفط

"الغضبان" يرجح تمديد دول أوبك قرار خفض الإنتاج إلى نهاية العام

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى والقنوات الناقلة

منذ ساعتين

حقيقة دمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد

منذ حوالي 17 ساعة

سمير غانم: جورج سيدهم يصارع المرض

منذ يوم

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

حقيقة دمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

منوعات

بريطانيا تطبق عددا من الخطط الوقائية تحسبا لـ «كورونا»

«كورونا» يحبس الصينيين في المنزل 14 يومًا

أمريكا ترفع مستوى تحذير رعاياها للدرجة الرابعة

فيروس كورونا يرفع حالة الطوارئ في شنجهاي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كتابها «نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»