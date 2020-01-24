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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأرصاد»: طقس السبت بارد والصغرى بالقاهرة 7 درجات

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر عبدالله
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قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن طقس غد السبت سيكون مائلا للبرودة نهارًا بينما تشتد البرودة ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فضلا عن وجود "شبورة" في الساعات الأولى من صباح الغد، تُلزم السائقين بتوخي الحذر أثناء سيرهم.

وأضاف "شاهين" أن محافظات الصعيد سيشتد البرد بها بشكلٍ ملحوظ، يصاحبه حركة الرياح النشطة، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستترواح من 17 درجة إلى 19 درجة في محافظات الصعيد، بينما ستصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة 7 درجات.

ويشهد طقس اليوم الجمعة صقيعا شديدا في كافة محافظات مصر، ومع وجود "شبورة" في الصباح الباكر.





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