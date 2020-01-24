الأردن تدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة فجر الجمعة اليوم.وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، أن اقتحام الحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين هو ممارسة استفزازية، ويعتبر انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي.وشدد على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد وحرية المصلين، وسلامتهم واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.