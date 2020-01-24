السنيورة: الحكومة اللبنانية الجديدة لون واحد وخاضعة لحزب الله

وصف رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة، اليوم الجمعة، الحكومة الجديدة بحكومة اللون الواحد، ​مضيفا: أن ​حزب الله أصبح​ الآن صاحب ​السلطة​ الأكبر الموجودة في ​لبنان​.وأضاف السنيورة فى لقاء تلفزيونى، أن حزب الله تمكن من أن يمد نفوذه وسلطته وسيطرته، وهي لم تعد قاصرة فقط على ​رئاسة الجمهورية​ ورئاسة ​المجلس النيابي​، بل أصبحت تمتد أيضا لتشمل رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة.وأشار السنيورة إلى أنه حصلت ملابسات كثيرة خلال عملية التأليف، مثلما التي سبقت تكليف الرئيس ​حسان دياب​ ب​تأليف الحكومة​ ​الجديدة​، ومن هذه الملابسات الجديدة، تخلي الرئيس المكلف عن المبادئ التي نادى بها منذ البداية، وهي حكومة من الاختصاصيين المستقلين.وتابع السنيورة: "فإن المفارقة الشديدة تتعلق بالوزراء الاختصاصيين، فالوعد بتوزير الاختصاصيين لم يكن صحيحا وهو لم يحترم، حيث إن قسما من أولئك الاختصاصيين أصبحوا وحسب التشكيلة التي أعلن عنها يتولون حقائب من غير اختصاصهم"، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.