عناصر حركة أمل يصيبون 15 متظاهرًا لبنانيًا

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، إصابة 15 متظاهرًا في اعتداء لعناصر من حركة أمل على متظاهرين، اليوم الجمعة.وأضافت وسائل الإعلام البنانية، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز"، أن الجيش اللبناني يتدخل لحماية المحتجين في الساحات.ويذكر أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، تواجه صعوبات كبيرة، على مستويات التعامل مع الشارع الغاضب واحتوائه، واكتساب ثقة المجتمع الدولى، بغية الحصول على مساعدات مالية يُمكن معها تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.وتتصاعد حالة الغضب الشعبي، ورفض الانتفاضة للحكومة الجديدة، بما يرمز إلى الصعوبات الكبيرة في تسويقها أقله في المرحلة الأولى من انطلاقتها، في حين تراهن القوى الداعمة للحكومة والمشاركة فيها، على مزيد من الوقت لتهدئة الأصداء الغاضبة والرافضة لها.