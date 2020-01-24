«التعليم» توجه تحذيرًا للمدارس بخصوص نتيجة «أولى وتانية ثانوي»

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للقائمين على أعمال لجنة النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وأكدت ضرورة عدم إعلان أي نتيجة تخص الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الموعد الرسمي لإعلان النتيجة.وحذرت أن من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة، مشددة على سرعة تحديد مسئول رصد الدرجات من العاملين بلجان النظام والمراقبة المختصة، لاستلام كلمة السر واسم المستخدم من خلال صحيفة الأحوال الخاصة به، والبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان ورقيا بالصفين الأول والثاني الثانوي، وتم الانتهاء من تقدير درجاتهم، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.