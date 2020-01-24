فتح باب تعديل البيانات للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم

فتحت البوابة الإلكترونية للتوظيف في المدارس، طلبات تعديل البيانات والمستندات في حال وجود أخطاء بها، مشيرة إلى أنه على راغبي التعديل التقدم بطلب.وأكدت البوابة أنه سيتم الانتهاء من مراجعة كافة البيانات والمستندات لجميع المتقدمين خلال الشهر الجاري، موضحة أنه سيتم فتح طلبات التظلم الخاصة بتعذر القيد، خلال الأسبوع المقبل.يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بغلق البوابة الإلكترونية مؤقتا، لفحص البيانات وإتاحة الفرصة لتعديلها مرة أخرى.