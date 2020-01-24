لافروف: الإرهابيون يعيقون دخول المساعدات إلى سوريا

قال وزير الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الإرهابيين يعيقون دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا ويستحوذون عليها عند إدخالها.وأضاف لافروف، أن الجيش السوري يستعيد السيطرة على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق.ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، بموسكو، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، لبحث قضايا التسوية في سوريا.وأوضح بيان لوزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس: إن لافروف سيناقش مع بيدرسون الوضع على الأرض في سوريا، وتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين السوريين.