إلياس الفخفاخ: سأحرص على توسيع الحزام السياسي للحكومة

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، أنه سيحرص على توسيع الحزام السياسي للحكومة التونسية حتى تنال الثقة.وأضاف "الفخفاخ" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعد اليوم الجمعة، أنه سيعمل على تشكيل حكومة سياسية مصغرة تضم كفاءات وممثلين عن الشباب والمرأة.وأكد أنه يضع منهجًا قائمًا على العمل مع الشركاء لصياغة برنامج حكومي متكامل للإصلاح، مشيرًا إلى أن الانتقال الاقتصادي والاجتماعي التونسي من أولويتنا في المرحلة المقبلة.يواصل رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، مشاورات تشكيل الحكومة مع رؤساء وممثلين عن أحزاب وكتل برلمانية وشخصيات سياسية، للتوافق حول شكل وتركيبة الحكومة الجديدة التي ستواجه قبل 19 فبراير المقبل اختبار نيل ثقة البرلمان.ومنذ أن كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل الحكومة في 20 يناير الجاري، يعكف الفخفاخ على البحث عن حزام سياسي لحكومته قبل الشروع في إعداد موجز برنامج عمل وفريق وزراء ينال ثقة النواب، ويحاول رئيس الوزراء المكلف الاستفادة من أخطاء الحبيب الجملي مرشح حزب "النهضة" الذي فشل في نيل ثقة البرلمان في العاشر من يناير الجاري، لتنتقل صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة إلى الرئيس وفق الدستور.