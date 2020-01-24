كتب الرعب تجذب طلاب الثانوية العامة في معرض الكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا ملحوظا من قِبل الشباب في مرحلة الثانوية العامة على شراء الكتب والروايات التي تتناول قصص الرعب الخيالية.يقول صالح عصام؛ طالب في الصف الثالث الثانوي؛ إنه يفضل شراء المؤلفات التي تتناول حكايات الرعب الحقيقية؛ لأنها تثير الغموض لديه وتجعله يكتسب الكثير من المعرفة.وأضاف صالح لـ"الدستور"، أنه استغل العطلة الأسبوعية وأيام الإجازات للقراءة في موضوعات أخرى ومختلفة عن التي يدرسها في الكتب والمناهج الدراسية طوال العام.وفي السياق ذاته؛ ذكر عبد الرحمن سامح؛ طالب في الصف الثالث الثانوي؛ أن أكثر الكتب التي يقرؤها خاصة بالرعب؛ ومنها "ملائك نصيبين"؛ و"حيرام بن ساعير".وتابع عبد الرحمن، أن حبه لقراءة هذا النوع من المؤلفات، يرجع إلى أنه يُزيد شغفه للكتب والقراءة، وتجعله لا يمل من الكتاب فيتركه أو ينقطع عنه.ويحكي نور الدين طارق؛ أن حبه للقراءة بدأ منذ كان عمره 5 سنوات؛ ولكنه قرأ في الرعب عن طريق الصدفة؛ قائلا: "شوفت مع خالتي كتاب حوار مع إبليس، وطلبت منها إني اقرأه وبعدها عجبني القراءة في المجال واللون ده".وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.