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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لـ7 أيام.. وفد باكستاني يزور مصر لتعزيز السياحة والاستثمار

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:12 م
أحمد فاضل يعقوب السفير
أحمد فاضل يعقوب السفير المصري في باكستان
هدير سند
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أعلنت صحيفة "أردو بوينت" الباكستانية أنه سيزور مصر هذا العام وفد من كبار رجال الأعمال والمجتمع والتجار الباكستانيين، في جولة تستمر سبعة أيام في القاهرة، في إطار تعزيز العلاقات السياحية والثقافية بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن أحمد فاضل يعقوب السفير المصري في باكستان، قوله "إن مصر وباكستان تتمتعان بروابط قوية للغاية، ونتطلع إلى تعزيز السياحة بين البلدين".

جاءت تلك التصريحات أثناء اجتماع السفير المصري مع كبار رجال الأعمال والصناعة الباكستانيين، إلى جانب مجموعة من أكبر شخصيات المجتمع المدني في باكستان، لمناقشة تخطيطهم للجولة التي من المقرر أن تستمر سبعة أيام في القاهرة.

ووفقًا للصحيفة، يتكون الوفد الباكستاني من 34 صناعيًا، و35 من رجل الأعمال، إضافة إلى قاضٍي المحكمة العليا الباكستانية، و3 شخصيات إعلامية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يزور مصر هذا العام، ما يصل إلى 1000 من كبار رجال الأعمال والرؤساء الباكستانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إصدار 10 آلاف تأشيرة للباكستانيين العام الماضي، في حين أكد السفير المصري أن مصر تتطلع إلى زيادة عدد التأشيرات في المستقبل القريب.

وأضاف "يعقوب" أن الحكومة الباكستانية، التي تركز حاليًا على تعزيز السياحة، يمكنها أن تتعلم الكثير من مصر وذلك يرجع إلى أهميتها التاريخية والثقافية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعتمد بقدر كبير في توفير العملات الأجنبية على السياحة.

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