خطيب الأقصى يكسر قرار الاحتلال ويحضر خطبة الجمعة

ضرب الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، قرار الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده عن المسجد، عرض الحائط، ودخل من باب الأسباط خلال خطبة صلاة الجمعة.وكانت قوات الاحتلال استدعت الأحد الماضي، الشيخ صبري، وسلمته أمرا يقضي بمنعه من دخول المسجد الأقصى حتى 25 يناير الجاري، وسط توقعات بتمديد الابعاد.وأعلن الشيخ صبرى حينها أن الاستهداف المتعنت من قبل السلطات الإسرائيلية للرموز الدينية في مدينة القدس، هو أمر مبرمج، رافضا الاتهامات الإسرائيلية للشخصيات المقدسية، بممارسة التحريض، وفقا لوكالة سوا الفلسطينية.