بلومبرج تكشف كيفية عقاب واشنطن لاقتصاد تركيا

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية مساء الخميس، أن بنك خلق التركي ثاني أكبر البنوك التركية قد يكون مضطر لسداد غرامة قدرها مليار دولار بسبب ازدراء المحكمة الأمريكية ورفضه المثول أمامها في تهم متعلقة بالفساد.وأضافت أنه إذا ما أرد المدعون الأمريكيون، فقد يفرضون غرامات باهظة على البنك لعدم مثوله أمام المحكمة، وقد تصل إلى مليار دولار في شهر مارس المقبل بواقع مليون دولار تتضاعف كل إسبوع تأخير.وقد تكون هذه طريقة للمشرعين الأمريكان لعقاب تركيا بطريقة غير مباشرة بسبب عدوانها وسلوكها العنيف مع دول الجوار.وأشارت إلى أنه بعد أسابيع قليلة من عدم امتثال البنك المملوك للدولة، سيكون ذلك في مأزق ما يعادل صافي احتياطيات البنك المركزي، وبحلول منتصف شهر مايو، سيكون إنتاج تركيا الاقتصادي عامًا كاملًا،وقال كريستيان ماجيو، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في شركة تي دي سيكيوريتيز في لندن "الليرة قد تتأثر في حال تم تطبيق الغرامة، كما أن بنك خلق لن يلتزم بأي قرارات من المحكمة الأمريكية".وطلبت الحكومة الأمريكية الثلاثاء من قاضٍ اتحادي فرض غرامة يومية بقيمة مليون دولار تتضاعف كل أسبوع يرفض فيها بنك خلق بنك للمثول أمام المحكمة، حيث يتم توجيه الاتهام له للمساعدة في التهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.وأكدت الوكالة، أنه منذ الإعلان عن هذه الغرامة وقد شهدت الليرة تباين في الأداء، حتى استقرت الأسهم وأداء العملة في ختام تعاملات يوم الخميس.