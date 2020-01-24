«الأحزاب» تضع معايير اختيار الكوادر في الانتخابات المقبلة

قال خالد العوامي، المتحدث الإعلامي لحزب الحركة الوطنية وأمين لجنة الإعلام، إن الحزب برئاسة اللواء رءوف السيد، يعد كوادر شبابية من أجل دفعها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات، مضيفًا أن الحزب لديه العديد من الشروط التي يجب توافرها لاختيار الكوادر الشبابية حتى تؤهلهم لخوض الانتخابات المقبلة.وأضاف "العوامي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب وضع معايير لاختيار الكوادر الشبابية وأبرزها القدرة والتفاعل مع الشارع المصري والجمهور، وتكوين شعبية جماهيرية وانتخابية، ويكون على وعي كامل بكل الأمور التي تواجه المواطن المصري.وتابع: "الكوادر الشبابية يجب ألا تكون عبئًا على الدولة المصرية، ولديها أفكار تطرحها لمواجه المشكلات ووضع الحلول، وأن يكون لدية قدرة على التفاعل مع مصالح المواطن المصري".وأوضح المتحدث الإعلامي لحزب الحركة الوطنية، أن الكادر يجب أن يكون لديه رؤية تشريعية يعرضها داخل المجالس، لافتًا إلى أنه يجب أن يتسم بالنزاهة والاحترام ولم تلوث يده في أي أعمال عنف ولم يكون له أي مشاركة مع الجماعات المتطرفة والإرهابية، فضلًا عن أنه يجب بأن تتوافر فيه مشاركة العمل السياسي، ويقوم بعمل نجاح في التجربة التي يصنعها، مشددًا على أن الحزب قادر على خوض الانتخابات المقبلة حتى يمثل صورة مشرفة للدولة المصرية.وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يقوم بعمل ندوات تثقيفية وصالونات سياسية من أجل تأهيل الكوادر الشبابية استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة، مضيفًا أن الحزب يختار الكوادر الشبابية التي سيتم دفعها في الانتخابات المقبلة بعدد من المعايير أبرزها بأن يكون مؤهلًا للمشاركة في الحياة السياسية، ولدية خبرات سياسية قوية تجعله ينافس بشكل قوي في المجالس.وأضاف موسي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الحزب لديه العديد من الأمانات على مستوى المحافظات يدعمها من أجل الاستعداد للانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على عمل برامج تأهيل سياسي حتى تستطيع الكوادر الشبابية تكوين رؤيتها وتشكيل وعيها لتتمكن من خوض الانتخابات المقبلة.