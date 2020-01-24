محمد رمضان يستعرض سيارته اللامبورجيني (فيديو)

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديدا لسيارته اللامبورجيني.وأظهر الفيديو كتابة اسمه عليها مصحوب بـ"Number 1" وطلائها باللون الأسود والذهبي، معلقًا عليه قائلًا: "واحدة من عربياتي"، موجهًا الشكر لمن قاموا بتزيين السيارة له.ويواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مشاهده في مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2020، ويشارك في بطولته نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.وكان محمد رمضان، طرح أغنية "رايحين نسهر" في رأس السنة الجديدة، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز الـ23 مليون مشاهدة.