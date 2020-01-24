3 روايات لهاني دعبس في معرض الكتاب

يشارك الكاتب الصحفي هاني دعبس، مدير عام تحرير جريدة "الصباح"، في معرض الكتاب برواياته الثلاث "مدينة الطالبات" و"ريكورد" و"الحب في زمن الثورة"، بعدما دخلت رواياته قائمة الكتب الأكثر انتشارًا بالخليج، وقوائم الكتب الأكثر مبيعًا في مصر.وتعد رواية "مدينة الطالبات" الصادرة عن دار "السعيد"، العمل الأدبي الأول الذي يناقش الأزمات التي يشهدها المجتمع المصري، بسبب جريمتي ختان الإناث وزواج القاصرات، حيث ترصد الأبعاد النفسية لضحايا الجريمتين، من خلال سرد مشوق لقصص حياتهن، منذ نعومة أظافرهن حتى التحاقهن بالجامعة، ودخولهن المدينة الجامعية للطالبات، في أربعة فصول تحمل أسماء "ألم وأمل ومحنة ومنحة".أما رواية "ريكورد" الصادرة عن دار «فرست بوك» للنشر والتوزيع، فترصد التحولات التي طرأت على نظرة الشباب للحب، منذ الثمانينيات حتى الألفية الجديدة، والدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام، في تغيير تلك النظرة على مدار عقد من الزمن.بينما تعد رواية "الحب في زمن الثورة"، العمل الأدبي الأول الذي يؤرخ لثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو، ونضال المصريين ضد جماعة الإخوان خلال سنة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث ترصد الرواية جرائم الإخوان ضد أبناء الشعب المصري، وما تمارسه قناة "الجزيرة" من تحريض وكذب، وما يقوم به الإرهابيون ضد الجيش والشرطة والمواطنين الآمنين، كما تناقش دور دولة قطر وافتراءات يوسف القرضاوي، حيث سرد الكاتب الأحداث بأسلوب أدبي مشوق وجذاب، بالإضافة إلى استعمال الرموز التي لم تخل من الدلالة.