إقبال على فقرات ركن الطفل بمعرض الكتاب

افتتح المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، أولى فقرات ركن الأطفال بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 51 لعام 2020.وقدم المركز عددًا من الفعاليات بركن الطفل، تفاعل معها جمع كبير من الأطفال وذويهم، بدأها الفنان ناصر عبدالتواب بحفل توقيع كتاب "الأراجوز المصري والعرائس"، والذى قدم عرضًا مبسطًا لمحتوى الكتاب، موضحًا أهم وأشهر أنواع العرائس.وأهدى الكتاب للأطفال مجانًا بعد توقيعه، أعقبه لقاء مع الكاتب والسيناريست وليد كمال الذي تحدث مع الأطفال عن كيفية اكتشاف موهبة الكتابة وتنميتها منذ الصغر، بمجموعة من النصائح البسيطة، وقدم ورشة حكي لقصته "دبدوب والكنز"، وهي القصة الفائزة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي من جوائز أنجال الشيخ هزاع بن زايد لثقافة الطفل العربي، وأدار اللقاء الدكتورة صفية إسماعيل.كما قدم المركز عددًا من ورش الفنون التشكيلية المتنوعة كورشة عرائس للفنان مؤمن ونس، ورشة رسم على الزجاج للفنانة آمال جمال، ورشة طباعة على الخيش للفنانة منى متولي، وورشة أورجامي للفنانة مروة عادل، وقدم الفنان مايكل ميشيل ورشة تفاعلية عن ترشيد استهلاك المياه، وقدمت الباحثة إنجي مدثر ورشة ألعاب ابتكارية.وفي ختام فقرات المركز القومي لثقافة الطفل لليوم الأول، تم عرض "الأراجوز" للفنان ناصر عبدالتواب، والفنان أحمد جابر.وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.