دياب يترأس الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبنانى حسان دياب، صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري، فى السرايا الحكومية.وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر والوزراء، دميانوس قطار، ناصيف حتي، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي مشرفية، طلال حواط، ماري كلود نجم، منال عبد الصمد، فارتينيه اوهانيان، بجانب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.وكان الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، استقبل فى وقت سابق من اليوم، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان وعرض معه اخر التطورات فى لبنان.