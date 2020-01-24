مجلس الوزراء ينفى وجود أزمة وقود فى العريش

تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، العديد من الشائعات حول وجود أزمة وقود في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.وأوضحت الوزارة أن جميع المواد البترولية متوافرة في مختلف أنحاء المحافظة بشكل طبيعي، مُؤكدةً أن محطات الوقود في المحافظة تعمل بكامل طاقتها، ويتوافر بها كل المنتجات البترولية وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليًا، مُشددةً على الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء، والالتزام الكامل بتذليل كل العقبات أمام مواطنيها وتوفير جميع مستلزماتهم.وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار جهود الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، قام قطاع البترول مؤخرًا بتنفيذ 6 مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية بمعامل التكرير لإنتاج البنزين والبوتاجاز في الإسكندرية والقليوبية وأسيوط والسويس، باستثمارات نحو 4.6 مليار دولار، وجار تنفيذ 6 مشروعات جديدة بمحافظات أسيوط والسويس والإسكندرية، بإجمالي استثمارات نحو 7 مليارات دولار؛ بما يسهم في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية.وقد تم تنفيذ أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات باستثمارات نحو 4 مليارات دولار أسهما في زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية، وجار تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة البتروكيماويات باستثمارات تبلغ حوالي 2 مليار دولار، ودراسة إنشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات تبلغ حوالي 8.5 مليار دولار.بالإضافة إلى إقامة مجمع للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بتكلفة استثمارية أكثر من 6 مليارات دولار، وقد تم إنجاز مشروعات في مجال التوسع في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من خلال تنفيذ خطوط جديدة لنقل المنتجات البترولية والغاز ومستودعات التخزين ورفع كفاءة الموانئ البترولية.وفي النهاية أهابت وزارة البترول بالمواطنين وجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية منعًا لإثارة وبلبلة الرأي العام، كما ناشدت المواطنين في حالة وجود أي شكوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏ الرسمي التابع للوزارة ‏‏(‏‏petroleum.gov.eg‏).