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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«بعد تقارير عن تدهور صحته».. أبرز المرشحين لخلافة خامنئي

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:23 ص
على خامنئى
على خامنئى
مروة عنبر
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أفادت بعض وسائل الإعلام الغربية بأن صحة المرشد الأعلى فى إيران على خامنئى بدأت بالتدهور خلال الفترة الماضية.

وكانت المرة الأولى التي أعلن فيها عن مرض خامنئى عام 2014، عندما أعلن إصابته بسرطان البروستات.

وخضع حينها لعملية جراحية فى إحدى مستشفيات العاصمة طهران، وصفها الأطباء بالناجحة.

وتسببت الوعكة الصحية التى يمر بها خامنئى بالتفكير فى من سيخلفه، خاصة فى ظل التطورات الراهنة فى المنطقة ومقتل المرشح ذو الحظ الأوفر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة أمريكية ببغداد، والأزمة الداخلية التي تعيشها إيران والمظاهرات الشعبية المنددة بالنظام.

وأفادت مصادر مطلعة على النظام، بأن عندما يموت خامنئى سيتولى الحرس الثوري السيطرة بالكامل على البلاد حتى يتمكن مجمع خبراء القيادة من اختيار مرشد جديد، وفقا لصحيفة الفاينانشيال تايمز.

وأضافت المصادر أن الحرس سيكون القوة العليا المؤثرة في الاختيار، وكبح أي أزمات محتملة، والأهم من ذلك الحفاظ على السلامة الإقليمية.

المرشح الأول: مجتبى خامنئي
النجل الثانى للمرشد الأعلى الإيراني، وعلى الرغم من أنه غير معروف فى الحياة الدينية والسياسية، إلا أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الحرس الثورى الإيرانى، مما يعزز فرصه فى الفوز بالمنصب.


المرشح الثانى: الرئيس الإيرانى حسن روحانى
وأفاد تقرير لمجلة "ناشيونال" الأمريكية، بأن روحانى فى حال استمراره بمنصبه عند وفاة خامنئي، فإن فرصته ستكون ممكنة.

ومن المقرر أن تنتهى ولاية روحانى الثانية فى 2021، فهو سيكون من أبرز المرشحين بجانب نجل خامنئي.

المرشح الثالث: رئيس القضاء الإيرانى
رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، من بين الوجوه التى يمكن أن تكون خليفة لخامنئى فى حال وفاته.

المرشح الرابع: علي باقري كني
باقرى هو مساعد رئيس السلطة القضائية وأحد المقربين والمحسوبين على خامنئى، فقد تم تعيينه فى ديسمبر الماضى عقب إقالة محمد جواد لاريجاني.

كما تم تعيين باقري، رئيسا جديدا لما تسمى لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية.

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